為關注身心障礙學生接受線上教學時的學習需求，教育部今公布「大專校院身心障礙學生線上學習參考指引」，線上學習期間可減少標準化測驗，改以檔案評量、學習歷程評量、評量採手語或口語問答，可以避免標準化測驗之公平性及線上測驗之問題。

為利學校採行線上教學時，能夠積極關注身心障礙學生的學習需求，調整融入原有的特教資源，教育部編製「大專校院身心障礙學生線上學習參考指引」。

教育部表示，這個參考指引包含不同障礙類別學生特殊教育需求、教師參考指引、家長參考指引、資源教室參考指引以及相關資源與諮詢資訊，提供各校教師線上教學時進行合理調整、資源教師規劃調整支持服務及家長參與輔導措施時之參考。更多相關資訊，可以參考教育雲「線上教學便利包／訊息公告」，網址：https：／／learning.nchu.cloud.edu.tw／onlinelearning／。

根據這個指引，部分身心障礙學生在理解能力、組織能力較弱或是需要事前轉換教材，授課講義應盡量於課前提供給學生，並於課後提供課程錄影，讓學生可以課前預習及課後複習。

指引指出，情緒不穩、長期情緒低落、有特殊行為（例如：過動症）、特殊疾病（例如：猝睡、癲癇）等狀況之學生可能會容易分心或無法長時間坐在電腦螢幕前聽課；或部分理解能力較弱之學生無法理解較長之語句，所以課程進行間，應注意講授速度與每一段講授時間，並保持與學生之互動，重複確認學生資訊接收或理解程度。

在測驗方面，指引說，試卷應以所有學生均可開啟為原則，避免適用特殊檔案類型，或是必須使用付費軟體編輯之檔案。另外，線上測驗之電子試卷應注意是否有特殊生於測驗時遭遇困難（例如：視覺障礙學生避免考圖形問題、聽覺障礙學生避免考聽力測驗、智能障礙學生避免太抽象艱深的句子等）。