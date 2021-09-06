板橋警分局會同環保局取締噪音改裝車。（警方提供）

噪音總令人難以忍受，尤其夜間擾人清夢更讓人崩潰，新北市板橋警分局會同環保局於本月3日晚間10時在板橋區四川路執行聯合稽查，稽查改裝及噪音車輛，共計取締22輛噪音車並開出數張罰單。

板橋分局表示，不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰款，並責令檢驗。

另改裝排氣管除違反《噪音管制法》，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。呼籲車主勿為突顯個人喜好或吸引目光，任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質。

板橋分局強調，為確保市民生活安寧，將持續會同環保局以不定時、不定點路檢方式，持續聯合稽查，加強取締改裝車噪音擾人行為，展現執法決心，還給民眾寧靜的生活空間。

板橋分局分局長劉炯炫也呼籲，青少年勿騎乘不當改裝車輛，更不可併排競駛或超速、蛇行、甩尾及闖紅燈等，如參與這些駕駛行為，恐涉刑法第185條「妨害公眾往來安全罪」，警方除啟動快打機制實施優勢警力攔截圍捕外，也會調閱沿線路口監視器並通知相關涉嫌人到案說明並偵辦究責，青少年勿以身試法。