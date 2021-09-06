新竹街口攻城獅慕獅女孩啦啦隊(Muse Girls)如火如荼進行第2屆徵選，自7月20日第1階段初選起跑後，經攻城獅球團內部進行評選，共23位女孩邁向最終決賽角逐。第2屆Muse Girls徵選由亞洲最大串流娛樂社群平台17LIVE冠名贊助，第2階段決選項目將包含自選曲目表演(40%)個人加分才藝(30%)舞台台風(15%)現場表現(10%)及最佳人氣榜(5%)。最佳人氣榜部分分數將結合17LIVE平台，球迷可透過17LIVE與她們線上互動投下人氣票，最終人氣榜由侯芳取得最高分。

本屆Muse Girls徵選會第2階段參賽名單內不乏多位專業啦啦隊女孩，包含Uni-girls林沂玟(瑟七)、黃潔柔(柔一)、前富邦悍將啦啦隊鍾庭宇、廖姍姍，也有具備扎實舞蹈底子與站上國際舞蹈賽事的多位參賽者。23位參賽者們全力展現熱情與實力爭奪最終正選名單，球團採最高標準評選出最符合攻城獅球隊形象的慕獅女孩，共邀請3位專業評審，Muse Girls團長Endo、YOYO老師、舒子晨(Nikita)老師與球團林孝祖副領隊參與評選。

經過兩小時的才藝大比拚，攻城獅球團共選入10位新進團員：卓立群(群群)、林沂玟(瑟七)、林佩璇(佩佩)、侯芳(Rina)、徐沛容(沛沛)、高曼容、張筠姍(姍姍)、陳芷軒(軒軒)、黃潔柔(柔一)、葉昕爰(Wendy)，10位新成員將聯手首屆學姊霖霖、一七、子婷、Tomo組成第2屆Muse Girls慕獅女孩。

身為新竹人的林佩璇本身就是攻城獅球迷，昨以性感舞蹈搭配儀隊基本槍法技驚全場，佩佩表示：「即將從球迷轉變為啦啦隊的一員，覺得很榮幸，希望我可以把熱情帶給所有獅紫軍們！」現任Uni-girls成員瑟七也帶來熱力舞蹈與韓文歌演唱，一秒圈粉獅紫軍，瑟七認為：「我過去都是棒球迷，最近會再花時間研究籃球場的加油風氣，下一季的目標是展現跟棒球場不一樣的自己，一定會讓球迷們耳目一新。」

本季球團將以「女子團體」為主要目標打造團隊，將規劃更完善的培訓課程與周邊商品，目前培訓課程包含美妝課程、美姿美儀、風格經營與口語表達，期盼透過4大領域課程幫助團員們打造最適合自己且獨一無二的風格，除了在場邊帶給獅紫軍更棒的看球體驗外，也期許女孩們能夠以最高標準要求自己，時時刻刻展現最專業的一面。