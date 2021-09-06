新北市立十三行博物館為迎接全國古蹟日，以「新北奇蹟，科技走讀」主題延伸，帶大家透過數位平台，造訪八里，館方今年也特別辦理抽獎活動。（戴上容攝）

新北市立十三行博物館為迎接全國古蹟日，以「新北奇蹟，科技走讀」主題延伸，帶大家透過數位平台，造訪八里，館方今年也特別辦理抽獎活動。（戴上容攝）

今年受疫情影響，各博物館紛紛拓展行銷方式，新北市立十三行博物館為迎接全國古蹟日，以「新北奇蹟，科技走讀」主題延伸，帶大家透過數位平台，造訪八里精采多元的文化地景與自然生態，館方今年也特別辦理抽獎活動，只要回答問題，就有機會抽中蘋果AirPods藍芽耳機。

十三行博物館館長柏麗梅表示，位於河海交界處的八里地區，從距今5千年前開始，就一直吸引不同的人群在此活動，留下相當可觀的文化資產，境內有兩處「國定」的考古遺址，以及散布在海邊、平原、山上的廟宇、墓塚與坑道。這幾年來博物館委託專家學者調查研究，也陸續將資源數位化，歡迎大家用手機、電腦一起來「訪古」。

柏麗梅說，11日起連續兩個周末，十三行博物館臉書粉絲專頁將依序上映4部「線上虛擬旅行—在家遊八里」古蹟日主題影片，讓大家隨著鏡頭的指引，深入山林中以及河海交界處的秘境。

另外，還可以到Youtube頻道聆聽「八里聲音漫遊」聲音劇場，由虛擬「聲音旅伴」陪伴您，從21世紀穿越日治時期一直回到史前部落，感受八里這塊土地千百年來的風貌，與金屬器時代的十三行人、日治時期的傳奇俠盜廖添丁來場跨時空的對話。

館方補充，今年也特別在古蹟日活動中，辦理超好康的抽獎，9月11日至26日於臉書粉絲頁主題貼文下回答問題或分享照片，標記「＃2021全國古蹟日在十三行」，就有機會抽中十三行建築小帆布袋、高腳屋便條紙盒等文創商品。9月19日貼文還加碼抽蘋果AirPods藍芽耳機。