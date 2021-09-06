大安濱海樂園規畫有設衝浪區域，但大安濱海樂園的浪無法滿足衝浪客，衝浪客轉往松柏漁港，卻造成衝浪客與漁民的衝突。市議員施志昌質詢說，未來松柏漁港如要發展成衝浪基地要有相對資源投入，讓在地民眾及漁民看到發展的機會。觀光旅遊局指出，各方有共識後再研議辦理。

施志昌表示，中市海岸全長41公里，真正在做水上活動地點卻非常少，不管是戲水或是衝浪。都發局去年開始做「台中市海岸地區整體規劃委託案」目前已經到期末報告的階段，這份委託案就是針對台中市的海岸做整體規畫，希望能透過海岸資源發展台中海線觀光。

施志昌指出，雖台中有大安濱海樂園並畫設一般戲水與衝浪及風箏衝浪的區域，但水質不穩定民眾無法下水；衝浪部分很多衝浪客反應，大安濱海樂園因漲退潮明顯，加上浪其實不太適合衝浪，很多衝浪客都轉移到松柏漁港。

施志昌說，松柏漁港定位是一般漁港，漁船要出港時就會造成漁民與衝浪客的衝突，加上松柏漁港並非風景休憩區，沒有做遊憩規畫，相關設施如盥洗設施、救生員的配置、休憩周邊設備如帳篷、桌椅的租借等都沒有，也未設置救生員缺乏安全設備曾發生意外。

施志昌認為，松柏漁港雖已具人流具有發展潛力，但必須做好在地溝通，並投入相對應資源讓地方看到機會。如松柏漁港要發展衝浪，不僅衝浪與漁船範圍需要畫分，也需相關設施設備投入等，這可參考新北金山中角灣的國際衝浪基地，未來可建立中台灣衝浪基地。

觀旅局表示，松柏漁港北堤外周邊海域是農委會漁業署，於101年10月12日公告為台中區漁會專用漁業權的範圍，觀旅局於106年10月19日邀請當地議員、里長及相關單位研議是否公告該海域開放水域遊憩活動，台中漁會、當地漁民均表示反對開放水域遊憩活動。

觀旅局強調，松柏漁港海域是否開放衝浪，將再了解漁民意見，如無反對，再爭取預算並委請專業顧問公司對此海域條件及適合的水域遊憩活動項目研議可行性。