台中市立法委員何欣純6日舉行記者會，邀集商圈、旅宿、糕餅等業者，呼籲政府加把勁，加速振興券發放流程，讓全民在中秋節前就能使用振興券，帶動地方經濟繁榮。

立委何欣純表示，今年5月中實施3級警戒以來，直到7月底疫情減緩，雖然已降至2級警戒，國內各項防疫措施依舊不能鬆懈，疫情期間，百工百業都受嚴重衝擊，中秋4天連假將屆，也是國人消費黃金旺季，商家望眼欲穿等不到振興券，政府加快振興經濟的腳步。

何欣純說，根據行政院的資料，7月零售業整體營業額比去年同期少10.3％，餐飲業的營業額更是衰退38.8％，現在疫情趨緩，何欣純服務團隊近來接獲許多業者求助，無不期盼「快！快！快！快發振興券！」、「早發放早振興」。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良表示，振興券有紓困的重要意義，的確有必要加速進行發送作業；台中市旅行商業同業公會監事會召集人徐常僑說，各業者這陣子幾乎就是喝西北風過日子；太平樹孝商圈主委陳修華無奈說，最近商圈店家心情真的很沉重，根本是慘澹度日。

現場有業者表示，中秋連續假期，屬於傳統大節日，各項民生消費需求都會大幅增加，如果政府能夠加把勁，把數位綁定與振興券預約時間提前，在中秋節連假就能使用，正是振興台灣經濟的最好時機。

何欣純說，行政院考量台灣經濟成長的成果，理當全民一起共享，感謝政府讓民眾免負1000元就可直接領取振興5倍券，總經費達1300億，不少縣市政府、企業商家也都提供各種加碼措施。

何欣純續指，除了延續去年的交通部國旅券、教育部動滋券、文化部藝FUN券、客委會客庄券、農委會農遊券，今年更增加原民會的i原券、經濟部好食券、國發會地方創生券，合計約86億、1300萬份振興券，透過政府帶頭衝，在疫情下協助國內各行業點火，發揮民眾消費、提升國內經濟的加乘效益。