1名網友日前買了住家大樓的停車位，卻發現該車位的寬度相當窄，量尺一量竟只有180公分，讓他不解能停入哪種車；其他網友回覆說可能只能停入重機或SMART等，也有人發現該車位的格線疑似有塗改痕跡，質疑「案情不單純」；根據國內法規，平面車位最小寬度需225公分，該車位已明顯違規。

該名網友在臉書「買房知識家（A你的Q）」發文表示，他平時不開車，但因為日前買房時是車位和房子需綁在一起買，他不得已只好買下1個車位，但日前他看到車位後相當傻眼，因為該車位的寬度竟僅有180公分，讓他疑惑的PO文詢問若要將車位租人，對方開什麼車才能夠停入如此窄的車。

1名網友日前買了住家大樓的停車位，卻發現該車位的寬度相當窄，量尺一量竟只有180公分，讓他不解能停入哪種車。（翻攝自臉書「買房知識家（A你的Q）」）

不少網友則留言回覆說，「停重機吧」、「腳踏車」、「SMART」，也有人說即便停入車身較小的轎車，停好後也無法開車門，還有人說原PO的照片中，停車格有疑似遭塗抹、重新畫設的痕跡，直言「案情不單純」、「線被畫過，問問管委會吧」、「20號車位的左右兩邊疑似都往外移動」。

有名網友留言說，依現行建築設計施工法規，每輛停車位寬應為2.5公尺，長5.5公尺，但停車位角度在30度以下者，停車位長度為6公尺，而設置於室內之停車位中，五分之一的車位數，停車位寬度最多可減20公分，因此不少留言也說「根本不合法」、「不合法規尺寸，有可能被侵佔了，去申請竣工圖」。