簡先生與劉小姐登記結婚，永結同心。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

愛情長跑10年不畏病魔結連理 縣長林明溱和夫人福證

南投市簡先生和劉小姐，愛情長跑10年，今年5月，女方確診淋巴癌，但兩人不離不棄，還在6日登記結婚，由南投縣長林明溱和夫人陳麗珠，為新人證婚，希望增添他們的福分。

林明溱與夫人陳麗珠，6日早上一起到南投戶政事務所，為這對年輕的新人證婚時表示，「新娘這麼勇敢的面對病魔，新郎更是堅心非卿不娶，這麼年輕的一對佳人，真正是難能可貴，我和太太衷心為小倆口祝福，更要為他們加油。」

當初年僅18、19歲的劉小姐和簡先生，因在同家超商工讀認識，近水樓台開始交往，之後兩人分別就讀朝陽及勤益科技大學，後來分赴台北及嘉義工作，但感情彌堅。

今年5月，兩人愛情長跑滿10年之際，劉小姐右臂長出異物，原以為是脂肪瘤，沒想到就醫檢查後確診為淋巴癌，劉小姐在家人和簡先生的支持下，勇敢接受化療抗癌，簡先生更是不離不棄，將原訂結婚的計畫提前，決定今年9月6日登記結婚，共結連理。

簡先生原本找好友擔任見證人，熱心的好友覺得，應該找更有福氣的長輩來當見證人，靈機一動，試著在縣長林明溱臉書粉絲專頁私訊，詢問縣長能否為這對新人福證，並且加油打氣。

林明溱得知，第一時間就答應，還準備洪易大師為南投燈會牛年情人節創作的NO1「愛牛（你）喔，鍾愛一生」杯組、人間喜事茶具組、烘碗機等「嫁妝」，鼓勵為人生努力打拚的新人幸福美滿，也祝福新娘在新郎支持下，早日康復。

簡先生和劉小姐登記結婚，衣著簡樸，很有默契的雙雙頭戴漁夫帽，兩人得到林明溱和夫人陳麗珠的簽名見證與祝福，也回贈手寫卡片，表達滿滿的感謝，劉小姐寫道「非常謝謝您來見證我們的愛情，也非常謝謝您對我們的祝福，雖然生病了，我會繼續加油的，我跟另一半會一起面對，也祝福縣長和夫人百年好合、白頭偕老。」

幫這對新人私訊縣長粉專的張小姐，紅了眼眶說，「新郞身為長子，就是生怕沒存夠錢就結婚，會虧待了新娘，兩人為了將來幸福積攢資金，新娘遠赴台北工作，新郎簽了志願役在嘉義當職業軍人，可能新娘因此累病了，還好小簡毅然決定登記結婚，還看好了日子和吉時，希望為兩人尤其是新娘帶來喜氣，更沒想到縣長和夫人，能為他們的終身大事專程見證祝福，真是令人窩心非常感謝。