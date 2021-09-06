國籍航空機師帶入Delta病毒株，指揮中心發出110萬通細胞簡訊，要收到者提高警覺。成大今天表示，有接到細胞簡訊之成大教職員工生，學校提供免費快篩，加強自主健康管理7天，無症狀始得入校。

中央流行疫情指揮中心9月3日下午2時30分開始已發送給機師群聚事件的確診者接觸或活動軌跡重疊者細胞簡訊。針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊，簡訊發送110萬人，為我國自疫情開始後，發送細胞簡訊最多的一次。

成大表示，為配合中央積極阻斷社區傳播鏈之各種途徑與可能性，防堵Delta病毒株進入校園，經學校防疫小組決議，教職員工生家中有人，被匡列為直接接觸者或間接接觸者，被集中檢疫或自主健康管理者，禁止入校，結束後應執行快篩陰性才可入校。

成大表示，由於目前全台疫苗人口涵蓋率43.77％（第一劑 43.77％、第二劑 4.14％）。劑次人口比47.9％，累計接種人次1124萬3600，總人口數2347萬0633。尚未達專家預估之較為安全的全體社會防護狀態，因此成大採取以上措施，守護校園健康安全。