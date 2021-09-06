大陸中共中央、國務院5日印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，包括6個部分29條內容。大陸綜合開發研究院（深圳）常務副院長郭萬達表示，此次《總體方案》創新亮點頗多，總體體現粵澳共商共建共管共用、但以澳門為主導的融合機制。目標到2035年，「一國兩制」優越性彰顯，合作區經濟實力、科技競爭力大幅提升，公共服務和社會保障體系高效運轉，琴澳一體化發展體制機制更加完善。

其中合作區實施範圍為橫琴島「一線」與「二線」之間的海關監管區域，總面積約106平方公里。其中橫琴與澳門特別行政區之間設為「一線」；橫琴與大陸境內其他地區之間設為「二線」。

根據《證券時報》報導，該《總體方案》明確發展促進澳門經濟適度多元的新產業，包括科技研發、高端製造產業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿產業、現代金融產業，並對合作區符合條件的產業企業減按15％的稅率徵收企業所得稅。

另對在合作區工作的境內外高端人才和緊缺人才，其個人所得稅負超過15％的部分予以免徵；對在合作區設立的旅遊業、現代服務業、高新技術產業企業的新增境外直接投資所得，免徵企業所得稅。

該《總體方案》也指出，合作區發展科技研發和高端製造產業，佈局建設一批發展急需的科技基礎設施，推動合作區打造粵港澳大灣區國際科技創新中心的重要支點。大力發展積體電路、電子元器件、新材料、新能源、大資料、人工智慧、物聯網、生物醫藥產業等，要加快構建特色晶片設計、測試和檢測的微電子產業鏈。建設人工智慧協同創新生態，打造互聯網協定第六版（IPv6）應用示範項目、第五代移動通信（5G）應用示範項目和下一代互聯網產業集群。