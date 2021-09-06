新北市推出「好日子愛心大平台待用餐」，加入待用餐的店家迄今已達593家，距離召募1000家的目標不遠了；此外，國際佛光會中華總會也發起「e起復蔬、全民相挺」，目前全台有390家蔬食餐廳加入提供待用餐，新北有66家蔬食餐廳響應，提供待用餐另項選擇，甚至還有兒童餐，2平台提供待用餐的業者共659家。

國際佛光會中華總會秘書長覺培法師表示，5月下旬國內疫情大爆發，佛光會率先提出以民間力量要從國外自購疫苗，以供國內民眾緊急施打防疫，但因種種因素未能成行，因此轉而做「e起復蔬、全民相挺」公益計畫。

覺培法師說，計畫包含5個面向，從幫助蔬果產地的農民、果民，到協助疏運的物流業者和通路，再到協助蔬食餐廳的復甦，最後是讓有生活需求者可以享用待用餐，同時激發善心人士加入捐餐行列，讓善的循環得以永續發展。

新北市有66家蔬食餐廳投入待用餐，民眾只要輸入「蔬食地圖」關鍵字即能找到店家，每天提供的待用餐份數和民眾捐餐份數網路也都查得到。

新北市社會局長張錦麗表示，迄今加入新北市「好日子愛心大平台待用餐」待用餐的店家已擴增到593家，均一一標註在eFOOOD的待用餐地圖上；佛光會提供的「e起復蔬」待用餐，則是另一個素食、蔬食者的選擇，歡迎更多民間力量一起投入待用餐的行列。