BNT疫苗即將開打，新北市議員陳偉杰6日在議會詢問市長侯友宜相關施打SOP，並要求校方確保未施打學生權益。侯友宜表示，開打前會做好沙盤推演，包含救護單位都會隨時待命，另外新北校園已備妥5萬4000快篩試劑，給所有有需求的學生使用，也會充分告知家長相關疫苗副作用資訊，因為疫苗是一種選擇。

陳偉杰表示，中央說BNT開放12到17歲國高中生，如果家人不同意施打，學生防疫有何措施？會不會被同學排擠？這些學校都要注意。

侯友宜表示，市府會透過教育系統讓無論有沒有打疫苗的同學，都能得到相同尊重，因為這是一種身體健康的選擇，教育局也會製作同意書需要家長同意，因為疫苗不是百分百保護，市府也會提供篩劑提供給所有人使用。

侯友宜也會說，會讓孩子知道打了輝瑞有哪些優缺點，給家長更多資訊，也會在開打前做好基本演練沙盤推演，後端救護會上線準備，若學校有狀況也會入校普篩。