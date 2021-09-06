投資人預期美國聯準會可能放緩縮減其大規模激勵計畫的步伐，周一美元兌主要貨幣仍處於近一個月低點。

目前美元指數微升0.05%，報92.155，仍接近上周五公布遠遜於預期的就業報告後創下的8月4日來新低（91.941）。

目前歐元持平於1.18775美元，上周末一度觸及6月29日來新高（1.1909美元）。歐洲央行即將開始縮減激勵措施的預期為歐元帶來提振。該央行將於周四召開決策會議。

美元兌日圓小升0.1%，報109.79日圓，仍未脫離過去兩個月來的狹幅區間走勢。

因疫情捲土重土導致餐旅業需求下滑和招聘停滯，美國8月非農就業人數僅增加23.5萬人，遠遠不及經濟學家預估的72.8萬人。聯準會已一再重申，就業市場的復甦力道是其啟動縮表的關鍵之一。

澳元兌美元小跌0.17%，報0.7435美元，但仍接近前一交易日觸及的7月15日來新高價（0.74775美元）。澳洲央行將於周二公布貨幣政策決議。

澳洲國民銀行預估澳洲央行將在本周會議上再次縮減購買資產規模，儘管在一延再延的封城之後，縮減購債規模可能成為一個非常難以取捨的決定。

此外，比特幣目前約持穩於51,785.60美元，此前一度曾站上51,920美元，創下5月12日以來的新高價。

以太幣上周漲破4,000美元大關，為5月中旬來首見，但之後價格幾乎沒有變化，目前暫報3,942.77美元。