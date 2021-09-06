台灣透過民間採購的BNT疫苗陸續到貨，中央流行疫情指揮中心規劃12至17歲青少年優先施打；18至22歲年輕人也可預約。前台大醫師林氏璧今直言，指揮中心衝第一劑覆蓋率「是假公平」，他不贊成年輕人比年長者先打，「因年長者的重症率、死亡率就是比較高」。

林氏璧今上電台節目，接受資深媒體人黃暐瀚專訪，他批評，防疫指揮官陳時中要衝第一劑覆蓋率，「根本是假公平」，他並不贊成這樣的接種順序，因年長者所冒的風險，遠比年輕人來得高。

不過林氏璧強調，他是現階段不贊成，若未來長者普遍完整接種，當然年輕人還是可以打。

詭異的是，儘管指揮中心已做出決定，但家長團體今表示，愈來愈多家長持觀望態度，不願簽署同意書讓小孩在校園內接種BNT疫苗。已有醫界人士憂心，要是政府不開放混打，萬一青少年接種意願不高，好不容易到手的BNT，要放到什麼時候？效期是不等人的。