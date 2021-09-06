農委會主委陳吉仲異動的風聲自今年初就不曾停過，日前行政院長蘇貞昌南下屏東視察時，要農委會主委陳吉仲多聽屏東縣長潘孟安的意見，「以後要換他做了」，異動輿論的再被挑起，陳吉仲今(6)日回應，個人進退不重要，只要在這(農委會)一天，就會盡力為農民和農業做最大的付出與貢獻。

日前行政院長蘇貞昌南下屏東視察，要農委會主委陳吉仲多聽屏東縣長潘孟安的意見，直說「以後要換他做了」，讓許多人聯想下任農委會主委就是潘孟安，蘇貞昌隔日再表示，陳吉仲在防堵非洲豬瘟以及農民福利上做的不錯，不會讓他離開。

今日「產銷履歷波蜜鮮摘果園芭樂綜合果汁上市成果發表記者會」上，陳吉仲被問到，對於蘇院長誇「表現不錯」，對未來工作有何期許？陳吉仲指出，這幾天南下屏東、高雄、台南、嘉義視察，這個月最重要的工作就是守住非洲豬瘟，全台6400多場畜牧場都不能淪陷，只要有1場淪陷就會變疫區，損失會更為慘重。

陳吉仲指出，然而更重要的是回到台灣農業，從農不浪漫而且非常辛苦，我們的工作就是要讓農民所得增加，讓消費者買到安全的農產品，這幾年除了完善農民福利體系外，也讓市場價格穩定持續增加，好增加農民收益，只要農業問題能一一被問題，台灣農業就是在往前。

「我個人的進退不重要，只要在這(農委會)一天，就會盡最大力量為農民和農業做最大的付出與貢獻。」