基隆市七堵區明德三路長春貨櫃今天中午驚傳油類火警，疑似廠區吊運機起火，基隆消防局接獲通報立即出動人員到場，順利於10分鐘內撲滅火勢，所幸無人員受傷。

據了解，長春貨櫃內吊運機今天中午起火，現場人員有設法滅火仍失敗，立即報請警消到場處理。消防局接獲通報，立即派遣百福、七堵分隊共出動17人、8車前往搶救。

消防人員到場後，先是出水降溫，再用泡沫覆蓋，順利於10分鐘內撲滅火勢，據悉，是吊運機的引擎室冒煙，至於詳細起火原因，仍待火調人員調查釐清。