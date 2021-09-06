基隆長春貨櫃油類火警 疑吊運機引擎室起火 13:002021/09/06 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆消防局接獲通報立即出動人員到場，順利於10分鐘內撲滅火勢。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市七堵區明德三路長春貨櫃今天中午驚傳油類火警，疑似廠區吊運機起火，基隆消防局接獲通報立即出動人員到場，順利於10分鐘內撲滅火勢，所幸無人員受傷。 據了解，長春貨櫃內吊運機今天中午起火，現場人員有設法滅火仍失敗，立即報請警消到場處理。消防局接獲通報，立即派遣百福、七堵分隊共出動17人、8車前往搶救。 消防人員到場後，先是出水降溫，再用泡沫覆蓋，順利於10分鐘內撲滅火勢，據悉，是吊運機的引擎室冒煙，至於詳細起火原因，仍待火調人員調查釐清。 疫情下東京帕運成功舉辦 IPC主席大讚日本 海運價全漲 多線攀新高 #長春 #貨櫃 #人員 #到場 #起火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情、塞港阻交流 兩岸貨櫃指數意外跌 04:102021/09/03 財經要聞 晶圓雙雄領軍衝鋒 台股飆漲197點收17516點 聯電創70元波段新高 13:412021/09/03 財經 北宜女騎士凌晨自撞墜200米深谷 離奇現身新店無傷 12:302021/09/04 社會 基隆公園驚見山羌頭顱 疑浪浪啃食 04:102021/09/06 地方新聞 北宜重機撞護欄 女駕駛疑翻落200米深山谷已失蹤一夜 10:322021/09/04 社會 女調查官滑手機 證人竊走筆錄 04:102021/09/06 社會新聞 東京帕運》單日連輸兩場 方振宇羽球男單SU5級摘第4 15:472021/09/04 體育 充電12小時惹禍！電動機車電池炸裂起火 消防局籲：避免過充 20:452021/09/05 社會 《盤中解析》晶圓雙雄＋鋼鐵人 台股「電」力十足 10:362021/09/03 財經 散戶別急！航運遭2大夾殺 攻擊訊號還沒出現 05:202021/09/06 財經 史話》朱偉岳專欄／台灣的飛彈腳步（一） 08:002021/09/05 兩岸史話 社會熱門新聞 北市檢舉達人路邊「擺攤」設備超狂 網怒炸：這偽裝夠賊 - 社會 影》台中港31號碼頭大型貨櫃輪吊車翻覆 1死1輕傷 - 社會 紅色法拉利國道滑壘遭護欄「穿心」 千萬車體全毀成廢鐵 - 社會 獨》高雄路燈電死人不只一樁 3年前陸男遭電死家屬跨海提千萬國賠 - 社會 22歲台捷混血女模輕生 夫遭控施暴、吃軟飯6點聲明回應 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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