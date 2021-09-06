國票投顧表示，台股上周在晶圓雙雄領軍及金融族群助攻下，有再度挑戰高點的態勢，加上籌碼面外資買超連續且周買超金額創16年來新高，激勵台股多軍士氣，指數有望維持多方格局；統一投顧則指出，台股上周在半導體權值股的助攻下，成功收復季線，整體技術線型轉佳，預期指數將呈現區間狹幅整理，但類股表現分化，建議擇優操作。

國票投顧分析，經濟復甦受到Delta變種病毒所拖累，美國上周五非農就業指數遠低於市場預期，而聯準會主席鮑爾多次強調，希望有更強勁的就業數據來支持提前縮減購債時程，故市場預期新冠疫情的反撲恐將改變聯準會（Fed）對於QE退場時間，對於股市來說，資金行情有望延續，亦將有助台攻上攻。

統一投顧強調，考量歐美陷入抑制通膨與持續穩經濟兩難，加上Delta疫情肆虐，科技產業景氣第四季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動等，且目前已反彈至前波起跌點，預期指數空間有限，類股表現分化，建議擇優選股，以高殖利率概念股，業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽晶圓、伺服器供應鏈及新能源電動車概念股為主。