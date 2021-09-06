國民黨立院黨團今召開記者會。（國民黨團提供）

疫苗猝逝案例累計達712名，國民黨立院黨團今召開記者會揭露，民眾接種疫苗後死亡，法務部法醫研究所經解剖只能判斷死因，但個案是否因疫苗死亡，由衛福部專家小組認定，但是否因疫苗造成死亡的相關檢驗全沒做，衛福部和法務部互推皮球，要求政府盡快訂定SOP，給家屬交代。

立委吳怡玎指出，有民眾施打疫苗幾天後猝逝，法醫只能告訴家屬最終死因，但是否因為疫苗誘發，並未提供任何證據，法醫對於疫苗導致血栓相關的免疫血栓性血小板低下症(VITT)以及Anti-PF4檢驗都沒有進行，而死亡是否與接種疫苗有關，須由衛福部專家會議認定。

吳怡玎質疑，施打疫苗猝死因至少做6項檢測，包含免疫血栓性血小板低下症（VITT）、血小板第四凝血因子抗體、Anti-PF4 Antibody、發言因子濃度等，而法醫師根本沒有針對是否是施打疫苗而死亡進行相驗，接種不良事件反應檢驗也非研究所主管，「到底要如何知道疫苗是否致死？」

黨團副書記長洪孟楷表示，接種疫苗後猝死的案例中，有超過141起接受法醫相驗，其中約50件申請送政府的預防接種受害救濟審議小組進行審議，目前竟一件都還沒有審議，而能釐清是否因疫苗造成猝死的檢測也完全沒做，衛福部和法務部現在還在互推皮球。

總召費鴻泰強調，疫苗接種後死亡有712人，其中AZ有565人、莫德納有141人、高端有6人，指揮中心該做的檢驗不做卻推給慢性疾病，甚至施打高端疫苗死亡案例，推給吸毒過量導致等，要求陳時中給家屬交代，還給亡者一個公道。