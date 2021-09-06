預防醫學來臨，AI醫療技術應用開發新趨勢，台中榮民總醫院與筑波醫電公司，5日舉行台灣智慧醫療高峰會暨合作備忘錄簽約典禮。未未來雙方將共同進行太赫茲(Terahertz)及AI醫療技術應用開發，推動醫療檢測與人工智慧醫療，應用在疾病預防與提升醫療服務品質。

台中榮總院長陳適安表示，筑波醫電有別於傳統一般醫療資訊系統商，擁有太赫茲醫療檢測技術，並給予尖端技術團隊極佳肯定，指出本院與筑波簽訂書面合作，除了能進行更多專案研究，也能結合臨床與研發經驗，精進許多醫療資訊系統整合與臨床應用，創立醫療界領航典範。

許深福董事長則指出，筑波所提供的臨床醫療整合系統及檢測方案，結合中榮醫療團隊臨床實務，將能促進雙方在「工程師技術、醫師臨床醫學、科學研究發展」3構面綜效，共拓智慧醫療新里程。

雙方簽訂的備忘錄，著墨於太赫茲技術及醫療AI人工智慧平台，結合過去為無線通訊龍頭廠商的筑波醫電20年軟硬體整合經驗，將中榮核心理念加值，共同開發更多前瞻性的醫療檢測或人工智慧應用，提升早期病變篩檢技術或智慧醫療上傳整合，打造AI智慧醫院新契機。

台中榮總表示，發展尖端醫療與特色醫療上，引進許多高科技的設備與技術，進行優質的醫學研究與產官學合作，並獲得許多卓越醫療服務肯定，並以「全人智慧、醫療典範」為願景，成為全國卓越教學標竿醫院，締造中榮在中部地區無可取代的醫療地位。

雙方簽署的契機，預計將中榮的優質臨床醫療，結合筑波的AI人工智慧、太赫茲檢測技術，進行醫療資訊上傳整合應用，合作提報國內研究計畫，創造整合性成效。