長榮航空有2名機師傳出確診，引發防疫破口、Delta恐入侵的恐慌。行政院今日上午召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌當場表示，若違反防疫指引，除對行為人開罰，航空公司也應依法開罰。疫情指揮中心則表示，建議9月7日至9月20日維持二級警戒。

指揮中心表示，這次發生機師和同住家人染疫，目前已採取相關防疫措施，除了在9月3日馬上實施5＋9新制外，也強化航線外站管理。

指揮中心另指出，有關學生確診個案中，已有227人集中隔離，5人自主健康管理，應採檢之232人中，227名為陰性，2名檢驗中，3名尚待採檢，而本月3日校園擴大採檢2656名皆為陰性。

指揮中心說明，近日本土確診案件尚屬穩定，故建議本月7日至20日維持疫情警戒標準為二級，並視情形適度調整管制措施。

針對疫苗施打進度，指揮中心表示，國內疫苗已施打1134萬人次，接種人口涵蓋率已達44.18％，劑次人口比為48.35（劑／每百人），將持續依照規劃施打。

指揮中心指出，因口罩實名制需求，由每日18.9萬片大幅遞減為3.3萬片，降幅達82.5％，因此將建議暫停口罩實名制2.0及3.0於網路、超商及超市的銷售管道，僅維持1.0社區藥局、無健保特約藥局及偏鄉衛生所通路。

蘇貞昌聽完報告後表示，航空公司應嚴格督管所屬機師及機組員，若違反規定，除開罰行為人，未盡監督管理責任的航空公司，也會依法開罰。

蘇貞昌說，目前國內口罩產量已足，口罩實名制2.0及3.0的銷售通路應可暫停，但顧及偏鄉民眾需求，1.0通路仍維持。而目前Delta變種病毒尚在國際間肆虐，防疫不能鬆懈，各項防疫管制是否需要調整，由指揮中心在記者會統一公布。