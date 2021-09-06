面對11月27日全新球季開幕戰逐步逼近，為加速聯盟業務推動，T1聯盟6日宣布延攬悍創運動行銷創辦人張運智擔任聯盟秘書長，期望能借用張運智豐富的運動行銷經驗及產界關係，幫助T1聯盟取得成功。

張運智在1999年創立悍創運動行銷公司，從新竹科學園區起家，逐步累積活動實戰經驗和資本，隨後開始舉辦國際級職業賽事，兩次NBA台北賽、MLB台灣賽、WBC台灣賽也都是由他一手推動而成，不僅將悍創打造成台灣舉辦國際運動賽事的第一把交椅，張運智也成為國內優秀運動行銷經理人代表之一。

能夠邀請到張運智加入聯盟團隊，錢薇娟開心地說：「我和賈凡都是一路從球員、教練走過來的，我們對於籃球事務熟悉，但是整個聯盟要在永續發展，必須要有好的行銷團隊以及商界關係，Eric（張運智）在這邊是國內優秀的運動行銷經理人，在我加入T1之前也和他有過非常多次的溝通，他的加入，肯定讓T1如虎添翼。」

因悍創運動行銷和PLG新竹攻城獅的關係，導致外界對張運智身份產生質疑，張運智表示：「為了接下T1聯盟秘書長，我已經離開悍創運動行銷與攻城獅，未來將全心投入在T1聯盟。」

離開苦心經營22年的悍創運動行銷公司及深受新竹在地球迷喜愛的攻城獅，選擇轉戰T1，張運智的勇氣令錢薇娟深感敬佩，錢薇娟說：「Eric在悍創和攻城獅的成就大家有目共睹，但為了共同實踐完美職籃聯盟的理想，他還是毅然決然加入，衷心佩服Eric的勇氣與決心。」

接任T1聯盟秘書長，張運智坦言：「坦白說，這工作在此時此刻一定是刺激且充滿挑戰的，但感謝錢姐（錢薇娟）傾心傾力帶領我跟聯盟裡每一個愛籃球的工作夥伴、六都城市的政府與首長、各球隊的投資方、總經理、教練團，還有所有相信T1能給到台灣籃球不同能量的球員以及所有喜愛籃球的球迷們，T1真的成立了！我們或許比別人慢了一點，但就像去年的新竹攻城獅一樣，在一切都不被看好的時候投入了台灣職業籃球市場，但只要堅持努力做對的事，再慢、再笨，都可能得到認同，更有可能能夠成功！攻城獅可以，我相信T1也一定可以！」