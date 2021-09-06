紡織一貫廠宏遠（1460）受惠終端零售通路服飾庫存回補，今年以來連續2季獲利，上半年EPS0.16元；近期受到東南亞多國疫情嚴峻，品牌廠將訂單轉移至非東南亞產能效益，8月營收續創近年同期新高，達9.2億元，年增53%，前8月營收達59.6億元，年增42%。在調漲產品均價及訂單增加雙重利多帶動，預期下半年因產業旺季及轉單的效益發酵，營運將可望優於上半年表現。

宏遠的布料生產廠區位於台灣、上海、泰國以及美國北卡，雖然在泰國也設有布廠，但離人口稠密地區較遠，未受疫情影響，各廠呈現訂單爆量；在海地及衣索比亞設有成衣廠，具有海外短鏈佈局，吸引品牌客戶洽詢合作，在訂單增溫下，成衣事業營運改善已見成效。

宏遠今年為改善財務結構，辦理現金增資，於9月6日至9月9日進行公開申購程序，每股認購價為10元，公開申購張數為25,500張，每單位為3張，預計於9月10日公開抽籤。