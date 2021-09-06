台南市推出台南好康券，台南市長黃偉哲（中間米黃夾克者）要民眾來台南吃美食、逛古蹟。（程炳璋攝）

台南市觀旅局長蘇貞慧表示，台南好康券將是振興五倍券的加碼活動，未來以五倍券買台南合法旅宿，都可享買1晚送1晚的優惠。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（米黃夾克者）在台南好康券發表會上推各項台南伴手禮美食。（程炳璋攝）

振興五倍券10月上路，各縣市都搶商機，台南市觀旅局研擬使用振興券買台南市住宿，可享買1晚送1晚優惠，正蒐集願意加入的旅宿業者，已有飯店業者9月搶先上路，不需憑券也能買1送1。

台南市觀旅局6日在台南晶英酒店宣布推出「台南好康券」，民眾即日起至明年2月6日，只要入住台南合法旅宿，可獲得1張「台南好康券」。台南市觀旅局長郭貞慧表示，好康券與振興五倍券活動不同，台南市正研擬用五倍券購買住宿，將可買1晚送1晚的優惠，獲許多業者支持，正在蒐集加入的業者。

台南市已有業者率先起跑搶商機，富信飯店推出「提前振興」方案，旅客9月起不需憑券，平日入住雙人房可直接買1晚送1晚，或買1間送1間。台南晶英酒店推出訂1晚台南晶英套房，送1晚十鼓文化村的捷絲旅旅店。

旅宿業者表示，8月底至9月初是暑假尾聲，台南市旅宿業景氣回溫，連續兩周假日訂房超過9成，接下來學校開學，進入旅遊淡季，僅有中秋節連假接近滿房，平日仍持平。

台南市觀旅局先推出「台南好康券」吸引淡季觀光人潮，郭貞慧表示，憑券不僅免費搭公車，還可以在台鐵用80元購得一日票，單日無限次搭乘行駛在台南範圍內的火車，暢遊台南各景點，另外憑券在各古蹟、景點與商家都有折扣優惠，超過500家業者加入。

民眾集滿「食」、「宿」、「遊」、「購」、「行」3到5種商家掃碼印章（其中1種需為宿）可參加抽獎，另外憑發票可參加台南購物節的房屋抽獎活動。

台南市長黃偉哲表示，「台南好康券」可視為「振興五倍券」的加碼，台南有很多好的景點，是連市長都不知道的祕境，藏身在巷弄之間，值得大家來遊玩。