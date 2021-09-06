好心沒好報！蔡姓男子向林姓業者索討2、3支廢鋼材，卻在雇車載運時，「順手牽羊」偷偷運走現場重達9公噸的其他好鋼材，市價約25.5萬元。台南市新化警分局接獲林男報案後，立即調閱路口監視器過濾人車，經鎖定蔡嫌約談到案，他坦承犯行不諱，全案依竊盜罪嫌法辦。

警方調查，4日下午1點45分許，新化警分局山上分駐所接獲林姓民眾報案，指稱上月29日下午5點他離開材料放置場後，4日上午10點返回放置場時，發現場內的H型鋼5噸、C型鋼2噸、鍍鋅鋼網1噸、鐵管約1噸，合計市價約25萬5000元的鋼材失竊。

新化警分局長楊慶裕得知指示成立專案小組，員警立即查訪被害人、附近居民、商家，並調閱多支公民營監視器後，發現1輛附加吊桿的大貨車涉嫌，經通知劉姓車主到案說明，對方表示係受雇蔡姓友人前往案發地點搬運鋼材；警方再通知蔡男到案，他坦承曾向林姓業者索討2、3廢鋼材，但搬運時卻在林男不知情的情況下，「多載ㄧ些好鋼材」。

隨後，員警還帶著蔡男前往仁德區開發七路某處空地，起出被竊的H型鋼、C型鋼等物品，經報請檢察官將扣押贓物先行發還林姓業者後，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦。