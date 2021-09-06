上班族需要長時間坐在電腦桌前，很少有機會可以活動身體，因此不少人都會把走路當作運動，而最常見的說法就是「每天走 1 萬步有益身體健康」，不過最新的研究指出，1萬步其實有些矯枉過正，只要走滿7千步就可以有效降低早逝的風險高達7成。

根據《每日郵報》報導，馬薩諸塞大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）的專家針對2100名年齡介於38到50歲的受試者，進行為期平均11年的計步調查研究，並按照每個人的每日平均步行數量，將受試者分成低（少於7千步）、中（7千到1萬步）、高（超過1萬步）步數組。

結果發現，低步數組10年後的死亡機率是3個組別中最高的，而日均步數超過7千的另外2個組別，死亡風險比起低步數組還要低50%到70%；此外研究人員也觀察到其他因素的細微差異，像是日行7千步以上的男性比起久坐的人早逝機率可降低58%，女性則為72%。

這項研究論文的作者帕盧琪（Amanda Paluch）表示，日均7千步是一個相當顯著的門檻，可以明顯降低早逝機率，但日均超過1萬步就沒有進一步降低死亡風險的趨勢，因此就「最高CP值」來說，每天只要走超過7千步就能夠有效維持人們的健康。

此外今年上半年，赫特福德大學（University of Hertfordshire）運動生理學系（Exercise and health physiology）的專家博斯頓（Lindsay Bottoms）也指出，每天只要走4400步就足以降低罹患重大疾病的風險，而且對女性來說，死亡風險也可以降低約30%。