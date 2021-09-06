道奇與巨人的國西龍頭之爭告一段落，巨人一度被拉下王座，最後在6日的決戰以6-4獲勝，3連戰中取得2勝1負，以1場勝差勉強佔住分區龍頭。季初被看好的教士隊如今已經被遠遠甩在後頭，落後巨人多達14場勝差，大概國西到季末都會是雙雄爭霸的局面。

雙方前兩場1勝1負，決勝的第3戰道奇派出伯勒(Walker Buehler)主投，他賽前13勝2敗、2.05自責分率是熱門賽揚獎候選人，直到他此戰被巨人的大棒痛毆，3局失6分吞下敗投。

巨人首局就有貝爾特(Brandon Belt)的陽春炮，第2局出現3支安打，加起來正好是全壘打、一壘打、二壘打、三壘打，伯勒在短短不到兩局全都體驗過一輪。第3局巨人仍不肯罷手，這次是兩支二壘打再補上一壘打，總計6分打退了伯勒。巨人沒有實際的先發投手，派出牛棚車輪戰，但道奇即使攻到滿壘也只拿1分。

9局上道奇最後機會，老將普侯斯(Albert Pujols)奮勇轟出兩分彈。兩出局時騰納(Justin Turner)打成右外野界外飛球，巨人外野手雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)在手套接觸安全網的情況下接殺這球，全場歡聲雷動。道奇提出挑戰，主張這球碰到網子就算界外球，接殺應該不算。主審看過重播之後維持原判，巨人宣告重回王座！

巨人目前87勝50敗，道奇86勝51敗，雖然打進季後賽沒問題，重點是搶到分區冠軍才不必面對一戰定生死的外卡戰。