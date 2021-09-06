銅箔基板廠聯茂(6213)8月合併營收31.66億元，創下單月歷史新高，日系外資看好今年下半年到2022年5G基礎建設規格升級，以及伺服器、汽車及智慧型手機前景，重申聯茂「買進」評等，目標價170元。

聯茂因伺服器、車用等客戶需求強勁，加上新產能陸續開出，8月合併營收為31.66億元，月增7.29%，年增60.57%，首度突破30億元，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為216.71億元，年增26.1%。

由於客戶訂單能見度還不錯，聯茂表示，第3季合併營收可望挑戰單季歷史新高，全年營收有機會創下歷史新高。

日系外資表示，聯茂股價自年初至今表現平平，主要是因原物料價格上漲壓抑今年上半年毛利率，且大陸5G基礎需求回升緩慢，不過，根據產業調查，今年下半年5G基礎建設規格持續升級，2022年伺服器、汽車及智慧型手機前景良好，CCL供給吃緊亦讓公司有更好的議價能力，進而有更好的毛利率，重申聯茂「買進」評等，目標價170元，不過受到台股開高走低影響，聯茂盤中股價走弱。