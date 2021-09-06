蘇澳籍漁船「新永宏26號」今天（6日）凌晨3時許準備出海作業，但才剛出港時，船隻忽然失去動力，無法控制行進方向的「新」船撞上礁石，船身破洞進水，船上3名船員落海，所幸友船即時協助，3船獲救送醫。

「新」船是捕撈魩仔魚漁船，今凌晨與友船一起作業，但發生失去動力的情況後撞上礁石進水，3名船員落水送醫，漁船在今天上午7時許拖回南興安檢所，為預防漁船漏油，岸巡已在「新」船附近鋪設攔油索避免汙染。