蘇澳漁船撞礁石 船身破洞進水、3船員落海 13:442021/09/06 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇澳籍漁船「新永宏26號」出海作業失去動力，因撞上礁石3名船員落海，所幸船員均獲救送醫。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇澳籍漁船「新永宏26號」今天（6日）凌晨3時許準備出海作業，但才剛出港時，船隻忽然失去動力，無法控制行進方向的「新」船撞上礁石，船身破洞進水，船上3名船員落海，所幸友船即時協助，3船獲救送醫。 「新」船是捕撈魩仔魚漁船，今凌晨與友船一起作業，但發生失去動力的情況後撞上礁石進水，3名船員落水送醫，漁船在今天上午7時許拖回南興安檢所，為預防漁船漏油，岸巡已在「新」船附近鋪設攔油索避免汙染。 華府爆槍擊案 2槍手掃射釀3死 蔡義德被車撞驚險逃過一劫 #漁船 #船員 #礁石 #獲救 #作業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱帶低壓生成 最快周三成颱 這3天4地區雨最大 10:562021/09/06 生活 手搖飲3巨頭消失市場 鄉民懷舊：這家一杯10元 09:342021/09/06 生活 兩岸植林逾3萬公頃 華紙躍居碳匯富豪 身價看漲 04:102021/09/06 財經要聞 陸成全球第3大糖消費國 白皮書呼籲加速減糖行動 13:552021/09/06 兩岸 拜登將訪3現場 悼念3千罹難者 04:102021/09/06 話題觀察 鄭文燦籲中央 讓機組員打第3劑 04:102021/09/06 焦點要聞 《半導體》南亞科8月營收 創3年新高 10:022021/09/06 財經 影像曝光！五月天阿信母走斑馬線 遭機車連人帶傘撞飛 11:302021/09/06 社會 畢書盡突喉嚨痛發燒 曝打完AZ深刻體驗像被車撞 11:262021/09/06 娛樂 史話》朱偉岳專欄／台灣的飛彈腳步（一） 08:002021/09/05 兩岸史話 大陸整合公司登記管理制度 明年3月上路 10:072021/09/06 兩岸 社會熱門新聞 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 紅色法拉利國道滑壘遭護欄「穿心」 千萬車體全毀成廢鐵 - 社會 影》台中港31號碼頭大型貨櫃輪吊車翻覆 1死1輕傷 - 社會 住知本1晚500飯店驚魂 半夜遭2大2小抓腳喊：你的時間到了 - 社會 22歲仙氣混血女模失蹤2天 遺體卡大樓外牆管道夾縫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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