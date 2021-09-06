指揮中心今天指出，口罩實名制銷售已從每天26.4萬份降至4.6萬份。行政院長蘇貞昌說，網路、超商等銷售通路應可暫停，顧及偏鄉民眾需求，社區藥局及偏鄉衛生所仍維持預約、銷售。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌上午8時召開行政院擴大防疫會議，針對全球疫情概況、國內疫情發展、航空公司機師確診及桃園校園後續處理情形、疫苗施打情形、口罩實名制執行情形，以及疫情警戒標準是否調整等議題進行討論。

指揮中心指出，目前國內疫苗已施打1134萬人次，接種人口涵蓋率已達44.18%，劑次人口比為48.35（劑/每百人），將持續依照規劃施打。

另外，指揮中心說，口罩實名制2.0及3.0經統計，從第24輪到第41輪銷售狀況發現，已從26.4萬份（日均片數18.9萬片）大幅遞減為4.6萬份（日均片數為3.3萬片），降幅高達82.5%。

指揮中心表示，為兼顧民眾預約需求，建議維持目前口罩實名制1.0有關社區藥局及無健保特約藥局的偏鄉衛生所通路，並暫停口罩實名制2.0及3.0在網路、超商及超市銷售管道。

蘇貞昌說，目前國內口罩產量已足，民眾取得口罩的方式也更加多元，在顧及偏鄉民眾預約需求下，口罩實名制2.0及3.0有關網路、超商及超市的銷售通路應可暫停，並繼續維持目前口罩實名制1.0，有關社區藥局及無健保特約藥局的偏鄉衛生所預約及銷售管道。

今天與會者包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、黃致達、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、專家小組召集人張上淳、教育部長潘文忠、交通部長王國材、內政部次長陳宗彥、衛福部次長薛瑞元、疾管署長周志浩、醫福會執行長王必勝和交通部民航局長林國顯等。