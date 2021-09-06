五湖園設置「為生命寫一首詩」裝置藝術，提供到場普度祭祀家屬寫下最真摯的話語。（陳淑娥攝）

五湖園開發集團總經理雷靜怡指出，五湖園生命智慧園區，30年來始終秉持「敬天愛人」、「 永恆護念」 品牌精神。（陳淑娥攝）

受疫情影響，瑪利亞社會福利基金會等月餅及募款等大受影響，台中市五湖園生命智慧園區秉持「防疫不妨益、不讓弱勢更弱勢」理念，斥資逾100萬元，採購弱勢團體等生產的餅乾禮盒，作為中元普度拜桌供品，希望拋磚引玉，盼更多企業團體協助購買。

五湖園生命智慧園區持續將綠色祭祀結合公益愛心，與瑪利亞社會福利基金會、伊甸基金會附設台中市迦南園烘焙庇護工場、台中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘培坊、天主教會台中教區附設立達啟能訓練中心等庇護工場及身障團體，推出「愛分享 聯名禮盒」。

五湖園開發集團總經理雷靜怡表示，園區秉持「愛分享」精神，並投入逾100萬元，以「防疫不妨益、不讓弱勢更弱勢」理念，採購台中市弱勢團體所生產的產品，作為普渡拜桌供品，希望拋磚引玉，盼更多企業團體協助購買。

愛與尊重是生命課題的核心！雷靜怡指出，五湖園生命智慧園區，30年來始終秉持「敬天愛人」、「 永恆護念」 品牌精神，近年來更致力於透過空間藝術陳設探討生命觀；此次文化節的藝術創作以「生命對話」為題 ，以賦予美感的追思形式及詩意空間來療癒、鼓勵人心。

五湖園生命智慧園區表示，每份中元普渡讚普拜桌供品都以優先採購方式響應愛心，合計採購2500盒市值約100萬元愛心商品，讓園區貴賓節省採購時間又能累積公益，法會圓滿後也受理代客捐贈，期待用這樣具體的支持行動拋磚引玉，讓更多的弱勢角落得到溫暖。

五湖園生命智慧園區於9月4、5日舉辦中元普渡法會祭典，致力推廣「低碳、節約、安全」等綠色祭祀理念的五湖園開發集團，除了繼續採用電子香、電子蠟燭辦理環保祭典，更在防疫考量下以全程直播及線上祭祀方式提供民眾線上參與中元普渡同霑法益。

園區現場則以祭儀美學延伸藝術展演探討生命觀，同時持續將綠色祭祀結合公益愛心，隆重舉辦「愛分享 文化節」。