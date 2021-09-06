李沐（左）與林哲熹（右）在電影中甜蜜相愛。但預告中卻透露似有隱情。（電影《青春弒戀》提供）

陳庭妮飾演情色網站網紅，突破自我的演出備受肯定。（電影《青春弒戀》提供）

何蔚庭導演電影新作《青春弒戀》由林柏宏、李沐、陳庭妮、林哲熹、丁寧、姚愛寗主演，日前獲加拿大多倫多影展入選「世界電影單元」，近日又獲選第58屆金馬影展開幕片，電影也確定將於11月19日正式上映。

電影今日（6日）曝光前導海報及前導預告影片。前導海報上的林柏宏一身黑衣在台北車站蒙面轉身表情駭人，60秒預告延續超前導中出現在警局受審問的林柏宏，昏暗的場景搭著陰沉粘膩的配樂聲，讓人深感壓迫，他緩緩道出與前女友李沐分手，而李沐則和林哲熹在大雨中親暱相擁，林柏宏也向丁寧透露與前女友分手後要追求下一個目標陳庭妮，丁寧也鼓勵他主動接近對方，但話鋒一轉，驚見林柏宏戴著手套開房門、陰暗門縫中透出一隻眼睛、磨刀，甚至在台北車站持刀，搖身一變成「恐怖男友」，被保全駕著的林柏宏對陳庭妮吶喊「她是我女朋友！」陳庭妮表情驚恐對林柏宏怒吼「我不認識你！」情節精彩令人期待。

對於被封「恐怖男友」林柏宏苦笑「在每段關係中，如果只有一方有愛，那對另一方或許都會是困擾。我覺得是視角問題，如果站在明亮的角度，或許你也會想給他一點愛或溫暖。但《青春弒戀》有趣的是，每個人的視角都是全新的故事，換了一個角度，原本看起來恐怖的，可能會變得令人同情，反之亦然。」預告中出現的自己令人倍感壓迫，林柏宏表示「我看到也會害怕，那個人既親密又陌生，但我演出的時候對每個人都是很真心喜歡想靠近她們的，或許這份有點瘋狂的執著讓她們覺得恐怖吧！」

去年獲金鐘最具潛力新人獎的李沐說「玉芳的感情故事是本片最懸疑難解的部分，大家可以猜猜看，或許會發現事實和所見的訊息不同。」與林哲熹搭檔，她笑說幸好對方是林哲熹，彼此合作相當有默契。而突破以往形象演出電影的陳庭妮坦言「拍片期間壓力極大，幾乎天天都在做惡夢，一方面是知道這個角色在劇本推進上的關鍵性，不容許失誤，所以期許自己場場都要達到導演的期待。二是詮釋起來真的有許多面向都需要突破自己，不管是心理層面或者是表演慣性上都是！感覺完全打掉重練。」導演何蔚庭則給予肯定「庭妮的表現是令人驚豔的，這角色的確不太容易，可能需要不斷挑戰自我，而她做到了。」對此陳庭妮相當感動表示「謝謝導演的讚賞，完全鬆了一口氣，導演對我一直是非常嚴格的，就像是嚴父的感覺，他也從不會對我講些無謂的好聽話來安慰我，是非分明，能從他口中聽到對我的肯定，好感動啊！」

《青春弒戀》情節燒腦，導演何蔚庭打破傳統線性敘事方式，以回溯過去的方式，重新詮釋林柏宏的犯罪動機，答案不只是電影前半段觀眾以為的模樣，再逐漸拼湊出一個又一個的真相，也讓觀眾看見林柏宏身邊的人都在影響他，沒有人是局外人。對此何蔚庭表示「這次的電影訊息量大，每分鐘都不能錯過。每個畫面都有它存在的份量，就像組拼圖，一個毫不起眼的拼圖，都可能左右整個故事，這次的電影情節雖然看似複雜，但不是一個虛擬世界的故事，都是有可能發生在你我身邊的人物，我相信很多人都會在電影裡發現自己的經歷或是身邊人的經歷，對某些角色的想法、選擇有共感。最重要的是享受電影，不要急著追尋答案，過程很重要。」

何蔚庭期待疫情穩定後可以邀請觀眾在電影院裡沉浸在《青春弒戀》的聲光世界，他認為在電影院觀看能近距離感受到6個演員的高水準表演，他也希望世界能擺脫疫情的籠罩，回歸能進電影院在大螢幕看電影，他相信電影院經過將近兩年的疫情訓練，影院管理上會更加安全，他表示：「疫情期間雖然感受到在家看電影很方便，但我們仍然期待進電影院得到的一個可貴的精神交流機會，這應該是疫情以來蠻需要的，很期待之後疫情好轉，在電影院與觀眾對談。」