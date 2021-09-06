苗栗榮興工作坊總監鄭漪珮入圍最佳傳統表演藝術影音出版獎。（謝明俊攝）

苗栗榮興客家採茶劇團入圍今年第32屆傳藝金曲獎3個獎項，苗栗縣長徐耀昌6日上午頒獎表揚。（謝明俊攝）

第32屆傳藝金曲獎日前揭曉入圍名單，苗栗榮興客家採茶劇團《一夜新娘一世妻》入圍3項大獎，其中團長鄭榮興獲得最佳音樂設計獎提名，苗栗縣長徐耀昌6日上午特別頒獎表揚他們對客家藝文的傑出表現及卓越貢獻，並預祝他們成為傳藝金曲獎的大贏家。

第32屆傳藝金曲獎獎項主要分為出版及戲曲表演類兩大類，今年共有91組入圍者及43件精彩作品入圍，將於10月9日頒獎典禮上，共同角逐18項獎項殊榮。

《一夜新娘一世妻》是改編自知名作家王瓊玲教授同名原著，這次入圍最佳團體演出獎，榮興工作坊入圍最佳傳統表演藝術影音出版獎，團長鄭榮興則入圍最佳音樂設計獎，表現亮眼。

6日上午，縣長徐耀昌頒贈獎牌表揚鄭榮興、榮興客家採茶劇團及榮興工作坊等，肯定他們都是苗栗之光，並預祝他們勇奪傳藝金曲獎各項大獎。

徐耀昌表示，榮興客家採茶劇團推廣客家戲曲文化超過30年，是苗栗縣「無形文化資產」傳統藝術類「採茶戲」的保存團體。在鄭榮興等人的帶領下不斷創新與突破，八度進駐「國家戲劇院」演出，並多次到國外巡迴公演，資深藝師帶領年輕新秀，老幹資枝一同登台演出，重現傳統客家採茶戲的藝術風采，將傳統客家採茶戲推向國內外舞台。只要榮興出品，必定好戲連台，期望榮興劇團持續推廣傳承客家戲劇，也希望有更多民眾共下來看客家大戲。

第32屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月9日晚間7點，在臺灣戲曲中心大表演廳盛大舉行，徐耀昌預祝本戲可以拿下大獎，再創佳績。