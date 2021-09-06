知名鍋貼連鎖店八方雲集花了138萬餘元，向林登科技顧問有限公司購買絞肉機器，機器內槽螺絲桿管卻三不五時生鏽，影響食品衛生安全，林登公司卻不給退貨，八方雲集只好提告。台北地院認為，絞肉機器有無法修復的瑕疵，八方雲集請求解約有理，判林登公司應全額退款，可上訴。

八方雲集主張，他2017年12月11日與林登公司簽約購買絞肉機器，隔年5月31日在高雄分公司完成點交，他們並依約付清138萬6000元價金，事後卻發現機器槽內螺絲桿管有易生鏽情況，影響食品衛生安全，3度通知林登處理後仍無法改善，顯然有無法修復的重大瑕疵，要求解除買賣契約，但未獲理會，故提告請求返還買賣價金。

林登公司解釋，機器並無生鏽情形，只是一般髒汙，只要他們派人員清潔後即可排除，又機器部分零件並非不鏽鋼材質，本來就容易生鏽，八方雲集僅以清水沖洗機器，無法去除肉品油汙、血水、油脂等，也容易導致生鏽，機器並無瑕疵，就算有，因機器已經過客製化變更，難回復原狀，解約對他們並不公平。

由於林登公司的驗收維修送貨通知單，上面確實記載「生鏽」，法官因此認定本案糾紛確實因機器生鏽而起；另本案機台經台灣經濟科技發展研究院進行鑑定，機台排水並無問題，而槽內螺桿通常應採不鏽鋼材質，之所以會生鏽，應是鋼材表面保護膜遭破壞，此狀況已無法藉由通常清潔方式解決。

法官根據鑑定結論，認定機器確實有無法修復的瑕疵，另外林登公司屬食品工廠，生產的機器有危害加工食材衛生安全之虞，也不符合《食品安全衛生管理法》規定，且根據雙方買賣契約條文，如有瑕疵應於1個月內通知賣方，如賣方未於7日內派員檢修，應無條件全額退款，故判林登公司應退還138萬6000元。