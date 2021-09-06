衛生局長曾梓展說，預計23日起先由高中生打疫苗，國中預計到10月初開始施打BNT。（陳世宗攝）

各級學校陸續開學，如何嚴防Delta變異株爆發「突破性感染」？市議員陳淑華等6日質詢說，台中市高達15萬名12歲到17歲的國高中學生，家長關切學生何時能施打BNT疫苗？中市衛生局長曾梓展說，預計23日起先由高中生打疫苗，國中預計到10月初開始施打BNT。

國內疫情因長榮機師確診後，再度引起各界的高度緊張，各級學校陸續開學，市議員陳淑華等6日在市政總質詢時，關切國高中學生何時可接種疫苗。陳淑華表示，中市高中以下學生數逾40萬人，中央公佈預計23日可開始讓國高中學生注射，台中市期程卻尚未公佈。

曾梓展說，因國中女生另有免費施打人類乳突病毒（HPV）疫苗，本來預計兩週內打完，但因學校接種時間安排要1個月才能完成，預計23日起由高中生先接種BNT疫苗第一劑。BNT兩劑間要間隔28天，打完第一劑後7天就能打流感疫苗，預計高中生9月底打完BNT第一劑後，10月初打流感疫苗，10月底打BNT第二劑。

曾梓展指出，國中生預計九月先打HPV疫苗，十月打BNT第一劑，10月下旬打流感疫苗，11月打BNT第二劑；市府目前作此規劃，但也要看中央疫苗配發情況。

教育局長楊振昇說，台中市國高中學生共15萬1612人，配合國高中生接種BNT疫苗，因中央還未印妥家長意願調查書，已將電子檔給各校，請各校提前印發給家長，預計8日前發放意願調查書給家長，13日回收、17日前完成造冊提送各區衛生所，銜接9月23日開打。

市長盧秀燕強調，很多家長近來為要不要讓子女施打BNT疫苗陷入憂慮與掙扎，她看過中央意願書滿滿3頁的接種疫苗注意事項，因學生均是未成年的孩子，接種疫苗需家長同意，她要特別以家長的身份，建議家長將意願書內容仔細看清楚，對相關規定有所了解後，再評估是否讓子女施打BNT疫苗。