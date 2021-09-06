桃園市社會局結合愛心商家，推動「愛心餐食計畫」，由社會局提供面額50元及80元的早餐、午晚餐餐食兌換券，協助經濟弱勢家庭三餐幸福飽食，新冠肺炎疫情爆發後增加許多新貧家庭，生活陷入困境，三級警戒期間平均每月增加20張領取量，社會局呼籲更多熱情店家加入，助他們度過難關。

育有3位孩子的單親媽媽小雯，在疫情爆發、三級警戒期間，突然遭到公司裁員而失業，生活陷入困境，小雯一時之間手足無措，眼看手中剩下的存款已無法負擔與孩子的生活費、房租及水電，鼓起勇氣到家庭中心求助，社工了解小雯的困境後，提供小雯白米、油、罐頭、麵條、奶粉等生活物資，以及10張80元餐食券，讓小雯一家人溫飽，度過難關。

社會局救助科指出，桃園市安家實物銀行多方媒合民間資源增加物資多樣性，目前共有121家餐飲業者、超商及賣場，協助經濟弱勢家庭於生活陷困時，以不同方式獲得物資或熱食，如便當、早餐、簡餐、麵食、自助餐等，三級警戒期間共發出2376張愛心餐食券，平均每月增加20張。

社會局指出，凡有物資、熱食或生活用品等需求的家庭，都可至13區家庭服務中心、身心障礙者社區資源中心、新住民家庭服務中心等實物銀行申請物資及餐食券，由社工依照服務對象需求，給予基本餐食照顧及立即性實物協助。

社會局也呼籲更多愛心店家共同參與，由愛心店家現場供應熱食給生活困難的家庭，讓民眾吃得安心、吃得暖心，更讓生活困難的家庭不為下一餐煩惱，獲得更多的溫暖與照顧。歡迎有意願成為愛心餐食店家業者致電桃園市政府社會局(03-3322101分機6407)洽詢。