你曾因為枕邊人打呼，吵得讓你睡不著的經驗嗎？其實更應該擔心他是否罹患了睡眠呼吸中止症，睡眠中心莊立邦醫師接受《健康療天室》訪問時透露，呼吸中止症可能導致高血壓、心肌梗塞...等心血管疾病，更教導大家如何預防及治療。

打呼要人命？睡眠呼吸中止恐釀腦中風！醫授3招及早治療不要等

呼吸中止症主要分為兩種類型，分別為阻塞型及中樞型，莊立邦說明，患有阻塞型睡眠呼吸中止症的病患，常見的症狀為晚上睡覺時打呼、夜尿變多，白天則是容易嗜睡、口乾。但若是病人患有中風或心臟衰竭就可能為中樞型的睡眠呼吸中止。然而他也提到，目前大部分的研究認為，病患在晚上睡覺的時猝死的機率較低，會猝死多半是病患本身就有心血管問題。

睡眠呼吸中止症是僅次於失眠、第二大影響民眾睡眠的慢性疾病。莊立邦表示，此疾病通常好發於肥胖的中年人，且男生的機率較女生來的高，且呼吸中止症和高血壓、心肌梗塞以及中風都有關連性，特別是高血壓的肥胖中年男性機率又增高許多。另外他也提到，如果只是單純的鼻子過敏，並不會是造成呼吸中止症的主因。

目前最有效的治療方法是建議使用正壓呼吸器。(攝影/邱子軒)

改善呼吸中止症可以先從改變生活習慣開始，莊立邦建議可以先減重再側睡，不要吃安眠藥更不要在睡前喝酒。而目前最有效的治療方法是建議使用正壓呼吸器，若病人的耐受度不好可考慮戴止鼾牙套，都不行才是開刀。但他也表示，開刀需承受一定的風險，成功率也較呼吸器低，最後也提醒大家，若自己或枕邊人有長期打呼或白天嗜睡等症狀，最好求助睡眠專科醫師進行評估，及早治療。