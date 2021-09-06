移民署新竹市專勤隊於新竹市某雜貨商行查扣到越南走私豬肉製品共重322公斤，為目前國內查獲最大量。（新竹市專勤隊提供／陳育賢新竹傳真）

移民署新竹市專勤隊日前在新竹地區查獲18公斤越南火腿及越南脆骨捲，並驗出含非洲豬瘟病毒，新竹市專勤隊近日再於新竹市某雜貨商行查扣到越南走私豬肉製品共重322公斤，為目前國內查獲最大量，且至少已驗出50公斤製品含非洲豬瘟病毒。

新竹市專勤隊指出，此次是掌握新竹市1家專賣越南商品的雜貨商行阮姓負責人等3人，疑似私自由越南採購大批豬肉製品入台，在自家雜貨商行販售，專勤隊在主任檢察官洪松標、檢察官廖啟村指揮下，會同新竹市刑大及市府衛生局前往搜索，果然查獲大批可疑豬肉製品。

查獲製品包括越南製火腿、脆骨捲、炸肉餅、香米肉餅、肉鬆等12種品項，總重量達322.14公斤，是目前國內查獲最大量。

而相關豬肉製品已陸續送驗，目前已知結果的有包括脆骨捲20公斤、香米肉餅10公斤、炸肉捲5.5公斤及越南火腿14公斤，確定驗出非洲豬瘟病毒；另有雞肉絲（豬油製）119.3公斤與日前高雄岡山所查獲驗出病毒陽性的產品疑為同一批，也正在檢驗中。

移民署已將全案依違反動物傳染病防治條例、懲治走私條例等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

由於中秋節將至，新竹市專勤隊長范育誠同時也提醒國人及新住民朋友，切勿購買及食用自國外寄送來的月餅或豬肉製品，若違反將依動物傳染病防治條例規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬以下罰金，相關肉品依法沒入銷毀，他也呼籲民眾，如發現來路不明疑似產品及販賣行為也請盡速向相關單位舉報，通報專線0800-039-131。