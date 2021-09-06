台北市長柯文哲。（張立勳攝）

外傳台北市長柯文哲明年底將出戰高雄市長，甚至稱選上高雄市長就不選總統，引發熱議。不過，北市府副發言人魏佑任今(6日)已說明，這是談話過程中的玩笑話。對此，前高雄市新聞局長王淺秋今在臉書發表看法，她說，個人認為「被帶風向機率高！」

身兼民眾黨主席的柯文哲8月底參與2場祕密聚會，傳出在內部祕密會議中曾提及，有可能提早請辭北市長、親征高雄市長，還直言若選上就不選總統。對此，魏佑任今早表示，市長過去被傳出要選很多地方，這是談話過程中的玩笑話，柯文哲一定是跟北市民站在一起，以市政為主、防疫優先，打拚台北市建設與市政。

不過此消息仍引發不少人討論，王淺秋則在臉書分析，放眼2022、2024，國民黨在忙選主席，民眾黨傳出柯P要戰高雄，個人認為被帶風向機率高，「除非藍白合在高雄有可能一戰」。

至於柯文哲本人今早出席松山慈祐宮建置防疫措施活動，面對外界提問此事未正面回應，僅說下午防疫記者會再回答。