受到新冠肺炎疫情影響，台中市今年中秋節活動是否禁止舉行？市議員陳淑華、邱素貞等今天指出，不少社區正在規畫中秋節活動，市府應儘速公布相關規定，以免讓民眾無所適從。市長盧秀燕強調，陳部長昨天提到需再觀察一周，市府會密切留意中央後續宣布的指引。

陳淑華等議員說，中秋節將屆又有4天連假，預期屆時有各式聚會烤肉活動增加，近來再傳疫情爆發，包括桃園等已宣布公部門、社區、社團等停辦中秋活動，新北宣布相關公共活動停辦；台中市相關規定卻還不明，讓民眾無所適從？希望市府加速公布讓民眾有所遵循。

邱素貞指出，南區目前已有9個里準備辦理中秋晚會活動，台中市的指引是什麼？希望市府要有明確規定，國光里每年都會舉辦中秋節晚會吸引上千名民眾參加，今年因應疫情影響為避免群聚只好取消。

盧秀燕說，包括桃園及雙北市因現有疫情發生，因疫情跟Delta病毒有關，所以他們率先從嚴宣布；但全國性指引中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還要再觀察一週，因距中秋節還有半個月時間，台中市府會密切觀察中央對中秋相關指引和規範。

盧秀燕強調，全國疫情二級警戒到今天，今天下午中央可能會對是否延長、放寬或升級做說明，市府會先看中央的全國性指引，判斷哪些措施與全國一致？哪些需要再研議？中秋相關措施會提前宣布讓民眾提早準備。