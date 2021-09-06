彰化縣長王惠美在多位局處首長陪同下，上午前往視察三鄉橋了解拓寬工程改善計畫。各級民代與在地鄉鎮長也到場關心。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美在多位局處首長陪同下，上午前往視察三鄉橋了解拓寬工程改善計畫。各級民代與在地鄉鎮長也到場關心。（謝瓊雲攝）

田尾柳鳳村排水溝及旁邊農路長達30年未改善，影響居民及農機具出入。彰化縣政府將進行排水溝改善工程並鋪設6米寬便道。（謝瓊雲攝）

田尾柳鳳村排水溝及旁邊農路長達30年未改善，影響居民及農機具出入。彰化縣政府將進行排水溝改善工程並鋪設6米寬便道。（謝瓊雲攝）

田尾鄉田尾村和仁里村重劃區內3條老舊農路，均使用超過30年，路面嚴重破損下陷，影響通行安全。（謝瓊雲攝）

田尾鄉田尾村和仁里村重劃區內3條老舊農路，均使用超過30年，路面嚴重破損下陷，影響通行安全。（謝瓊雲攝）

彰化縣田尾鄉三鄉橋位處北斗鎮、埤頭鄉交界處，是交通往來要道，但橋面僅3公尺寬，連會車都有困難，經地方首長、民代多次爭取反映，彰化縣長王惠美6日到場視察，強調將斥資1554萬元進行拓寬改建工程，明年1月底前就能完工。

彰化縣長王惠美今天一早馬不停蹄，先至田尾三鄉橋現場視察，接著又趕往柳鳳村視察排水溝老舊便道破損問題，另外田尾鄉重劃區內3條農路也出現龜裂、破損下陷，影響居民與農機具通行安全；除了有多位局處首長陪同，地方各級民代、田尾鄉長林守政與北斗鎮長李玄在等人，也都專程到場關心。

李玄在表示，三鄉橋橫跨清水溪，位處北斗、田尾、埤頭交界，田尾鄉民、北斗鎮民來往，或往溪湖、芳苑都會經過這座橋，加上埤頭舊濁水溪觀光自行車道路線也涵蓋此橋，每日來往車輛非常多；因為連結斗苑路要道，甚至有許多大型貨車駕駛抄捷徑強行通過此橋，橋面寬度太窄也導致兩端水泥護欄滿是擦撞痕跡、鋼筋外露。

王惠美說，上次前來勘察後決定改建，總工程經費1554萬元，預計將3公尺橋面拓寬至8公尺，並改建為25.5公尺長的新橋，明年1月底前就能完工，希望鄉親們進出更方便。

另外，田尾鄉柳鳳村排水溝及一旁連接吉安路至鳳田路的便道，全長441公尺，30年來未曾整修重鋪改善；田尾村、仁里村重劃區的3條農路也面臨老舊破損問題，亟待改善。

王惠美說，柳鳳排水溝改善與至6米寬便道重鋪工程款，經費預計約730萬元；另3條老舊農路共1672公尺改善經費763.8萬元，縣府都將盡速核撥補助給公所，以利盡速發包施工，讓鄉親們進出往來更安全便利。