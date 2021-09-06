今天是鬼門關，有網友回憶多年前環島的恐怖靈異經驗，他表示行經知本時入住500元一晚的飯店，連續兩晚「夢到」被2大2小人影抓腳，還喊：「你的時間到了」，嚇得他立刻逃離，之後經過知本，再也不敢去同家飯店，改住其他家，豈料，竟然再遇相同4人，且喊著：「XXX 總算找到你了！」，十分驚悚。

有網友在臉書社團《靈異公社》分享，好幾年前環島行經知本，遇上「小蜜蜂」騎機車追著問：「問要不要住飯店？」，當時已經晚上7點多了，加上1晚只要500元，原PO便跟著「小蜜蜂」入住某飯店，房間竟然是有兩張雙人床的4人房，還有浴缸，讓原PO覺得十分划算。

晚上入睡後，原PO表示半夢半醒之間，聽到有人在房間走動還聽到講話聲，一個小女孩的聲音響起：「媽媽有人耶！他睡在我的床上！」，「沒關係，我們不要吵他」，一個女性的聲音響起。

原PO表示騎了一整天機車非常的累，所以沒有睜眼，只想說怎麼蜜蜂小姐沒交代還有人要來入住，難不成是背包客棧算床位的，難怪這麼便宜。不過對方沒有碰他，於是繼續睡。

誰知睡到一半，原PO突然感覺有人拉他的腳，驚醒睜眼一看，發現漆黑的房間中，床尾站了4個人影兩大兩小，兩個大的人影捉著他的腳，要把他拖下床，而他們背後是一個很大很漆黑的洞！

原PO表示他死命掙扎終於醒了，以為是太累做惡夢，看了一下電視回頭睡，再度發生一樣的場景，這回驚醒已是清晨5點，他嚇得立刻逃離。

隔年原PO又到了知本，想說去年應該是場惡夢，主動聯絡當初的蜜蜂小姐，入住相同飯店。豈料晚上睡覺，一樣的場景、一樣那4個人，一樣要把他拖進那個漆黑的洞，更恐怖的是，邊拉還邊喊原PO的名字：「XXX你的時間到了！到你了 XXX你的時間到了！到你了」，原PO死命掙扎後驚醒，凌晨4點立刻逃離。

第3次原PO到知本過夜，改睡其他家，這回平安無事；第4次去知本，也是入住其他家飯店，驚悚的情況發生，一樣場景一樣人，這回開口說：「XXX 總算找到你了！！」。

眾多網友看完不解回應：「追著耶，不過要是有一次不好的經驗我是絕對不會再去第二次耶，我可沒那個社交習慣。」、「祂們好厲害哦，都可以精準定位耶」、「冤親債主很努力找你啊...明明就有遇到怪事，還住了三次？才會被網友認為是創作文吧？！正常的人（一次）就謝謝再聯絡了」、「這麼喜歡這間?是抖M特質?」，不過也有人說「我是在地人只能說這間是真的很陰不是開玩笑⋯」。

還有人搞笑回：「幾年前一個人環島時在知本也遇到小蜜蜂，當時已晚上10點左右，房價600，一樓還有小網咖，進到房間時想說到陽台抽支菸，結果看到對面飯店其中有間房間只開電視跟浴室的燈，然後從身形上看有一男一女沒穿衣服的從浴室走出來，真是嚇死我了」。

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