潭子區僑忠國小長期苦無電梯以及教學大樓外牆磁磚脫落，在立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取下獲補助。（陳淑娥攝）

潭子區僑忠國小長期苦無電梯以及教學大樓外牆磁磚脫落，在立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取下獲補助。（陳淑娥攝）

台中市潭子區僑忠國小長期苦無電梯，對身障者或身體受傷孩子來說相當不便，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國協助爭取設置電梯，獲國教署補助500萬元經費；另「仁愛樓教室外牆磁磚脫落改善工程」也在兩位民代爭取下，獲台中市教育局400萬元經費補助。

僑忠國小校長陳銘鎮指出，南棟五層樓教學大樓於1995年興建完工後，雖有預留電梯管道空間，但多年來苦無經費規畫裝設電梯設施，學校每年都有身障生入學，為顧及學生特殊需求及安全性，並運用無障礙電梯方便送餐至高樓層教室。

另西棟仁愛樓教室使用至今已超過40年，外牆磁磚因地震及多年的日曬雨淋，已有多處小範圍剝落現象，已嚴重危及師生在校活動與安全。

楊瓊瓔指出，目前僑忠國小最重要的是完成無障礙電梯及教室外牆磁磚剝落等問題，讓學生上下樓更安全也更方便，無障礙電梯經費已經由教育部正式核定，孩子們很快就可以有更友善的校園環境。

賴朝國表示，改善校園無障礙電梯及教室外牆磁磚剝落等問題，不僅能消除校園潛在危險，確保學校師生的安全，亦能重塑校園整體美感及延長校舍使用年限，尤其校園磁磚不定期脫落，讓師生人心惶惶，擔心被砸到。

教育局副局長葉俊傑指出，學校無障礙電梯及教室外牆磁磚脫落改善工程皆攸關校園安全，因此決議給予兩件補助，經費約900萬元，並委請立委楊瓊瓔協助向教育部爭取不足之經費，無障礙電梯經費500萬元已經由教育部正式核定，教室外牆磁磚脫落改善工程400萬元則由教育局自籌經費。

家長會會長林仲泰表示，這次南棟教學大樓設置無障礙電梯及西棟仁愛樓教室外牆磁磚脫落改善工程，非常感謝立委楊瓊瓔與市議員賴朝國這些年來對僑忠國小的重視及協助，陸續且積極為學校爭取到許多建設經費，提供師生安全校園環境，嘉惠僑忠的學子們。

楊瓊瓔強調，積極維護校園安全，讓孩子們有安全的成長環境是她的職責，學校建設，會繼續全力爭取。