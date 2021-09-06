由 G-Dragon 主導的 PEACEMINUSONE 在去年與 Nike 推出全新聯名系列 Air Force 1「Para-Noise 2.0」，不知道大家是否還有印象？回想那陣子網路上瘋狂般的討論熱度，讓它毫無疑問地坐穩年度聯名款「鞋王」的稱號。隨著聯名的成功，各式合作項目的傳言在網路上傳開，早些日子情報帳號 @py_rates_ 就透露，雙方的新的「愛的結晶」正在如火如荼進行中。不過驚喜來的就是這麼突然，昨（9/1）在Instagram 上，G-Dragon提供了一系列最新預告，一夕之間再度引爆潮流圈。

據@py_rates_所說，PEACEMINUSONE 最新聯名鞋款名為 Nike Kwondo1，其取名來自「跆拳道」，而該運動一直都是韓國的盛行體育項目，目前已知情報為配色將是「White/White-White」的全白基調，突出的設計包括穿孔的覆蓋層、翻蓋鞋舌、PEACEMINUSONE品牌經典的刺繡雛菊圖案等，建議售價 $180 美金，據信將於 1 月 19 日發布，有興趣的讀者敬請留意。