基隆潮境海洋保護區日前有海洋生物屢遭遊客破壞，反映出民眾對於保育觀念仍不足，為此國立海洋科技博物館及基隆市潮境理海生態保育協會首次共同舉辦，浮潛指導員（C級教練）研習營，希望透過種子教練，讓遊客了解海洋保育等專業知識，未來將持續開課。

疫情解封，基隆潮境海灣保育區開放民眾進入潛水，卻出現桶形海綿生物遭人下錨、綑綁，珊瑚花園也有斷肢現象，海洋生物遭破壞事件頻傳。基隆市潮境理海生態保育協會理事長劉俊嶺認為，主要是遊客對於保育觀念不足，因此，決定與海科館合作，推廣水域遊憩浮潛體驗活動計畫中的浮潛指導員（C級教練）研習營。

上周末，有40位民眾報名參加，頂著烈焰學習。中華民國浮潛協會教練團教練林高正表示，訓練主要分為3階段，包括室內的研習課程，12小時認識基本海洋生態、海洋保育、海洋知識等，以及水上實務操作課程，學習一般浮潛裝備使用及規則等，最後一天則會對學員進行筆試與試講、試教，學員完全符合資格後，才會授予浮潛教練證書，成為一名具保育海洋生態的指導員。

40名學員中多半來自八斗子附近的居民，市議員張淵翔也參與其中，他說，永續海洋事務需要非常多的專業人力協助，也必須培植更多的新一代教練及學員，讓更多的人有正確的海洋保育觀念，才能讓海洋永續，期盼海洋教育，從下至上進行推廣，不但有專業人力協助親海、愛海相關活動，也能借此回饋社區。

劉俊嶺進一步指出， 希望透過這些種子教練，讓民眾了解海洋保育、水下安全等專業知識，為基隆市及新北市東北角地區培育更多的保育精英，一起為海洋永續發展盡一分心力。