「BNT」疫苗到貨，但駐德代表謝志偉出面搶功，稱政府是前三棒，第四棒交給民間企業完成，引發批評，國民黨北市議員羅智強今再次痛批，謝志偉從沒搞清自己是領中華民國薪水，而不是民進黨薪水，卻像東廠一樣每日攻擊在野黨。羅智強這番話，引來破萬網友按讚支持。

羅智強今（6日）在臉書發文表示，謝志偉從來沒有搞清楚一件事，身為駐德代表，領的不是民進黨的薪水，是中華民國的俸祿，但每日專職攻擊在野黨，搞成東廠一樣，到底是在羞辱在野黨，還是在羞辱執政黨。

不過，羅智強也要感謝謝志偉，只要謝志偉在位一天，就是對台灣人民最好的警惕，警惕大家，這個政府是如何的糟蹋外交文官和背叛民主進步。

大批網友也在其po文底下留言表示，「因為只有民進黨會給他官做」、「太閒了！這張嘴臉難看到不行」、「台灣的外交官水準這麼低，太丟臉」、「駐德駐日都姓謝，評價如何各位自己打」、「民進黨出任各大內政、外交等官職的全都是酬庸，失職實屬正常」，連國民黨新北市議員葉元之都留言回應，「在國外待太爽了」。