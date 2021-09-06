苗栗縣長徐耀昌6日上午參加聯合大學第6學生宿舍新大樓上梁典禮。（聯大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌6日上午參加聯合大學第6學生宿舍新大樓上梁典禮。（聯大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗國立聯合大學因學生宿舍數量不敷學生使用，向來搶手，校方為了解決許多外縣市學生住宿，在八甲校區興建第6學生宿舍，包括男女生各1棟，可容納712名學生，6日上午舉行上梁典禮，苗栗縣長徐耀昌邀參加，預計2022年9月完工啟用，滿足學生住宿需求。

聯合大學目前擁有8千多名學生，在二坪校區及八甲校區分別建有8棟學生宿舍，男女各4棟，可容納學生2800名，但與現有學生數相較，明顯不足，同時學生宿舍每學期住宿費用約為7千多元，與在外租屋花費相差相多，因此，學校宿舍非常搶手。

聯大積極規畫興建新宿舍來滿足學生需求，籌資3億7千餘萬元，在八甲校區興建第6學生宿舍，自2020年10月間開工，預計在2022年9月完工啟用。這項工程共計有男女生宿舍各一棟，共204間房間，可容納712人住宿，包括有44間四人房、152間二人房、8間無障礙房間。

聯大第6學生宿舍規劃興建地面層，是共用大門廳與生活設施空間，學生可以自在的交誼、交流，並能在後續增設好用的便利設施強化功能。2至5樓的住宿空間強調學生的隱私與獨立，媲美健身會館的浴廁空間，高品質的洗衣空間。6樓有獨特的雙人套房，進一步強調個人獨立空間，並透過特有的四人共用洗曬衣陽台與浴廁設施的設立，可以讓四人同時共用滿足尖峰時段，又可以低度維護共同清潔公共空間。

聯大指出，各樓層並透過彈性的公共空間安排，共用廚房、影視空間、小組討論、健身運動鄉，符合各種學生喜愛且可強化團體意識的空間，散佈在學生觸手可及的生活周邊，社團討論或共食火鍋的情感交流，讓彼此的新社會關係自然在生活中建立。