新竹縣57歲劉姓婦人月前突然出現爆炸性頭痛、頭暈及頸部僵硬疼痛，緊急轉診至中醫大新竹附設醫院急診室時昏迷指數14分，診斷為動脈瘤破裂引發急性顱內出血，經「微創血管內栓塞手術」 搶救後，劉婦恢復意識，復原情況良好已順利出院。

中醫大新竹附醫神經影像科醫師李喬華指出，顱內動脈瘤發生率高，平常不一定會有症狀，一旦破裂造成急性顱內血性，死亡率高達3成，往往還沒來得及送醫就已死亡，另會有3成的人可能發生嚴重的神經學後遺症，最後3成的人才有機會接受治療。

劉姓婦人送到急診室時，神經外科醫師巫智穎評估後，先安排腦部數位血管造影經檢查，發現劉婦的內頸動脈遠端，出現一個小於0.4公分的動脈瘤，診斷為動脈瘤破裂引發急性顱內出血。

巫智穎表示，一般顱內動脈瘤的治療，需要評估動脈瘤位置、大小及形狀，更要考量病人年紀、平時健康情況及有無急性出血，來決定是否手術開顱夾閉或者做栓塞手術，避免顱內動脈瘤破裂引發急性水腦症。

經與家屬溝通後，決定採用「微創血管內栓塞手術」，使用不同大小導管，經過主動脈、頸動脈到達內頸動脈的微小動脈瘤內，釋放數個不同大小的白金線圈進行栓塞，使動脈瘤內的血液凝集，達到止血與預防再破裂的治療效果。

李喬華特別指出，顱內動脈瘤到現在仍沒有確定真正發生的原因，但有高血壓、高血脂、高血糖的三高、喜歡抽菸喝酒及有動脈瘤家族史的民眾都屬高危險群，有必要做檢查評估，治療過的病患也要定期追縱，預防再度復發。

由於一般檢查無法早期發現腦內動脈瘤，往往第一次發現時就已經破裂，建議可以透過高階影像健檢如腦部磁共振影像，才能早期發現早期治療。