國民黨主席候選人江啟臣拋出黨主席政見，倡議「黨內民主、黨員作主」，每周邀請10位黨員列席旁聽中央常務委員會議（報名預約制），常會前並由黨務主管報告最新黨務運作與未來發展，相互交換意見。擴大黨員對黨務的瞭解與參與，也讓黨中央第一時間瞭解黨員的想法與意見。

江啟臣將建立黨員「提案參與平臺」，成案後，黨中央正式回覆，於國民黨APP及官網建立「提案參與平臺」，一定時間內，獲得1000位以上黨員連署，黨中央必須於一定時間內正式評估並回覆。

另外，還會建立黨員對黨務評鑑機制，讓黨務運作以服務取代領導，每半年針對黨主席、一級單位以及重要政策進行黨員民調，並對外公布，對於滿意度高的部門給予敘獎、晉升之鼓勵，對於表現不如預期之單位給予即時輔導，長期無法改善者則進行組織與幹部之調整。增強黨員對黨組織與黨務之向心。

黨主席每半年還要向黨員進行工作報告，利用PPT與影音向黨員進行工作報告，並發佈黨員對黨務滿意度調查。讓黨員能隨時掌握黨的發展與規劃，並進行建言。

他也提出將於中常會設置勞工（黨工）代表，因為黨工長期於基層服務黨員，對黨務運作與歷史都有豐富的經驗，以此強化黨的向心力，也讓基層黨工的聲音，能進入中常會共同參與決策。