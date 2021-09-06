台灣之星今(6)日宣布，旗下「買東西商城」深化會員經營，會員數平均月成長逾兩成，開站至今整體銷貨營收增89%，最新將攜手最強回饋APP「波波送點」攻數位新零售，開啟點數經濟新商機。受到全球新冠肺炎疫情衝擊，消費人流大幅減少，導致零售業者經營困難，雖目前疫情趨緩，但實體店面短期內難以恢復到過往的來客水準；台灣之星看準許多傳統零售商在後疫情時代下積極數位化、朝向數位新零售發展的趨勢，今(6日)正式宣布攜手擁有豐富區塊鏈數位轉型技術的高新科技創業團隊「紅樓創新技術股份有限公司」所打造的最強點數回饋APP「波波送點」共同合作，探索新零售的可能性。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星「買東西商城」自去年11月正式開站，以OMO(Online-Merge-Offline)思維經營，並首創業界唯一「專屬回饋日」機制，開站至今平均每月會員數成長超過兩成，並帶動整體銷貨營收成長89%。隨著現今消費者購物越來越精打細算，除了購物金的回饋外，也期待透過消費所累積的點數兌換贈品或是折抵費用，因此，「波波送點」APP突破現有框架所創造出的全新點數回饋模式，將能與台灣之星現有回饋機制相輔相成，提供雙方用戶加倍的回饋，並有效提升會員忠誠，創造雙贏。

根據統計，台灣每年所創造的點數兌換商機高達一百億元規模，而資策會去年發布的市調結果顯示，高達92%的消費者有下載實體零售通路品牌的APP，其中超過七成消費者是因為要使用點數累積、查詢及兌換功能，可以預期點數經濟在數位新零售的發展中將扮演維繫用戶高黏著度的重要關鍵角色；此次合作將結合雙方龐大的線上、線下會員基礎，即日起凡下載「波波送點」APP的消費者，除可獲得原有的首發「波波送點」APP點數購物金 外，台灣之星加碼再贈送獨家限量下載禮「買東西商城」購物金。

「波波送點」APP是由「紅樓創新技術股份有限公司」所打造，是台灣第一個專注於區塊鏈前瞻技術與數位科技整合的創新團隊，致力透過其專利技術為品牌提供數位零售轉型解決方案，幫助品牌更了解消費者的喜好和需求，進而提升顧客的品牌忠誠度。