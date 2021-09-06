英國雇主團體英國產業聯合協會(CBI)周一發表聲明，呼籲政府應放寬新的入境規定，允許更多外籍工人入境，以緩解因新冠疫情和英國脫歐導致的勞動力短缺問題。

英國在今年稍早開始逐漸放寬社交管制，商業開始重啟，企業開始抱怨招募不到工人，特別在餐飲業、住宿業、食品加工業和物流業。

卡車司機的短缺迫使一些雇主提供高達5000英鎊(約6900美元)的簽約和留用獎金；英國官方數據也顯示，卡車司機職缺數量創下歷史新高。

CBI表示，貨車司機、焊接工人、屠宰工人和磚匠應該被列為有短缺問題的職業，必須讓他們獲得簽證變得更容易，同時也要讓雇主以低於新移民規定的門檻工資來支付薪水。

英國政府曾呼籲企業對本國人進行培訓，來填補職缺，但CBI認為，這需要兩年的時間。新冠傳染病盛行，以及入境規定的不確定性，都讓歐盟工人自由地入境英國更加困難。

英國政府也一直不願意放寬入境規定，商務部還在八月拒絕了零售和物流業者聯合提出的對卡車司機豁免簽證的呼籲，並且進一步表示，業者應該改善薪酬和工作條件，吸引更多本國勞工參與。